Diyarbakır'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Diyarbakır'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda yangını çıktı. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması ve kontrol altına alınması için jandarma helikopterinin havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır’da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafında müdahale ediliyor.

Kırsal Örtülü Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HELİKOPTERLER ÇALIŞMALARA KATILDI

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması ve kontrol altına alınması için jandarma helikopterinin havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor!
