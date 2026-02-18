Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'daki kayıp yaşlı adam 200'den fazla kişilik ekiple 11 gündür aranıyor
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 11 gün önce kaybolan 84 yaşındaki adamın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evinden 8 Şubat'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 11 gündür aralıksız sürüyor.

Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma (KUBAK) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarmadan 200'den fazla kişilik ekip, kadavra köpeği ve dronlarla Ertaş'ı arama çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan aramalarda şu ana kadar kayıp şahsa ait bir ize rastlanılmadığı kaydedildi.

