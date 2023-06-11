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Giriş Tarihi: 11.6.2023 10:16

Diyarbakır'dan kan donduran olay! Annesi ve kız kardeşini odaya kilitledi babasının boğazını kesti

Diyarbakır'da,  Ü.A.(32), annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyip, tartıştığı babası Mehmet Ali Akarsu'yu (63) boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA
Diyarbakır’dan kan donduran olay! Annesi ve kız kardeşini odaya kilitledi babasının boğazını kesti

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin 6'ncı katındaki dairede Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ü.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine, Ü.A., evdeki annesi ve kız kardeşini başka bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı. Ü.A., babasının boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Akarsu, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ü.A. gözaltına alınırken, anne ve kızı da kilitli oldukları odadan çıkarıldı.



Akarsu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ü.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Diyarbakır'dan kan donduran olay! Annesi ve kız kardeşini odaya kilitledi babasının boğazını kesti
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