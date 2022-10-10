Diyarbakır’ın eylül ayı sürücü kaynaklı kaza bilançosu: 2 ölü, 453 yaralı

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında meydana gelen 3 bin 734 kazada ise 3 bin 63 kişi yaralanırken, 16 kişi öldü. Kazaların bin 808'i ölümlü ve yaralamalı olurken, bin 926'sı ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldi.

Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu açıklanan istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma,