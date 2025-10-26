Diyarbakır’ın lezzetleri yoğun ilgi görüyor

Diyarbakır'ın gastronomi zenginliğini Türkiye'ye yaymak için MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce "Diyarbakır mutfağı", eğitim programına alındı. Bu sayede kadim kentin yemeklerinin yapımını öğrenmek isteyenlere yönelik "Diyarbakır Mutfağı" adıyla çeşitli illerde kurs açıldı. Halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri aracılığıyla unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gelecek kuşaklara aktaracak kurslarda katılımcılar, tescilli ciğer kebabından kaburga dolmasına kadar bilinen onlarca lezzetin yanı sıra zamanla unutulmaya yüz tutan kayıp lezzetlerin de tarifini öğrenme imkânı buldu. Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde de açılan ve her bir dönemi 228 saat olan "Diyarbakır Mutfağı" kursları kentte de yoğun talep görüyor.

GİZLİ KALMIŞ LEZZETLER

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce farklı farklı eğitim modülleriyle 7'den 70'e herkese hitap ettiklerini söyledi.