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Giriş Tarihi: 1.2.2023

Doğalgaz sızıntısı anne ve iki kızını hayattan kopardı

Doğalgaz sızıntısı anne ve iki kızını hayattan kopardı
İstanbul Kartal'da 5 katlı bir binanın giriş katında yaşayan Melek Dönmez (40) ve çocuklarına ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis eve geldi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan daireye giren polisler, Melek Dönmez ile kızları 12 yaşındaki Havvanur ve 14 yaşındaki Belinay Ergay'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. İGDAŞ ekiplerince tesisatta yapılan kontrollerde, yoğun gaz kokusu bulunan dairede doğalgaz kaçağı tespit edildiği öğrenildi. Yapılan çalışma sonrasında cenazeler otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dönmez'in yaklaşık 6 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Doğalgaz sızıntısı anne ve iki kızını hayattan kopardı
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