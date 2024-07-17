Doğru klima kullanımının 7 altın kuralı

Yaz sıcaklarının iyice kendini hissettirdiği bugünlerde serinlemek amacıyla klima kullanımı da artıyor. Klimaların uygun şartlarda kullanılmadığında yaz gribi olarak bilinen solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Abdülkadir Dağ, yaz gribinden korunmak için klima kullanırken düzenli bakım ve temizlik, uygun sıcaklık ayarı ve nem dengesi gibi birçok faktöre dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Dağ'a göre klima kullanımının 7 altın kuralı ise şöyle:Klimanın düzenli bakım ve temizliğini yaptırın.Uygun sıcaklık ayarıyla çalıştırın.Nem dengesine dikkat ederek cildinizi koruyun.Direkt hava akımından kaçının.Klimayı belirli aralıklarla kapatın.Kapalı ortamlarda uzun süre klima kullanımına maruz kalmayın.Klima kullanımı sırasında yeterli sıvı tüketin. İHA