SON DAKİKA: Yasa dışı organ ağından ’akla sığmaz’ oyun! Hindistan’daki şebeke Türkiye’de işte böyle çökertildi!

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI 'DOSTLUK KANITI' GİBİ SUNDULAR

Ancak böbrek nakli operasyonu öncesinde geçmeleri gereken bir aşama daha vardı. Türkiye'de organ nakli operasyonlarında akraba olmayan kişiler, organ kaçakçılığı şüphesi nedeniyle Etik Kurulu'na çıkarılıyor ve bu organın para karşılığında alınmadığını, aralarında bir dostluk bağı bulunduğunu kanıtlamaları isteniyor. Bhalla, bu bağı kanıtlamak için grafik tasarımcıların yardımına başvurdu. Çocukluk ve düğün anlarına ait üç fotoğrafı tasarımcıya veren Bhalla, bu karelerdeki çocukluk arkadaşının yüzünü sildirip yerine Mayank Nautiyal'ın yüzünü koydurdu. Hatta daha inandırıcı olması için Nautiyal'ın babası da fotoğraflara eklendi.