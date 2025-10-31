Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Yasa dışı organ ağından 'akla sığmaz' oyun! Hindistan'daki şebeke Türkiye'de işte böyle çökertildi!
Hindistan’da böbrek hastalığıyla mücadele eden Samer Kumar Bhalla, kendisine organ verecek kişiyi bulduktan sonra Türkiye’de yasa dışı nakil yaptırmak için harekete geçti. Bhalla, Mayank Nautiyal isimli ülke vatandaşının böbreğini almak üzere bir şebekenin yardımıyla İstanbul’a geldi. Ancak ikilinin “akrabayız” yalanını inandırıcı hale getirmek için başvurduğu yöntem Türk yetkiler tarafından ortaya çıkarıldı.

Hindistan uyruklu Samer Kumar Bhalla, ihtiyaç duyduğu böbreği almak için çevresinin yardımıyla Mayank Nautiyal'a ulaştı. İkili bir süre görüştükten sonra Hindistan'da doktorlara örnek vererek dokularının uyumlu olup olmadığını kontrol ettirdi. Doktorlardan uyumlu oldukları bilgisini alan Bhalla, bu kez organ naklini nerede gerçekleştireceklerine dair araştırma yapmaya başladı. Yaptığı araştırmalar sonucunda bir şebekeyle iletişime geçerek operasyonun Türkiye'de yapılabileceğini öğrendi. Şebekeyle anlaşma sağlayan Bhalla, yanına Mayank Nautiyal'ı da alarak İstanbul'a geldi.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI 'DOSTLUK KANITI' GİBİ SUNDULAR

Ancak böbrek nakli operasyonu öncesinde geçmeleri gereken bir aşama daha vardı. Türkiye'de organ nakli operasyonlarında akraba olmayan kişiler, organ kaçakçılığı şüphesi nedeniyle Etik Kurulu'na çıkarılıyor ve bu organın para karşılığında alınmadığını, aralarında bir dostluk bağı bulunduğunu kanıtlamaları isteniyor. Bhalla, bu bağı kanıtlamak için grafik tasarımcıların yardımına başvurdu. Çocukluk ve düğün anlarına ait üç fotoğrafı tasarımcıya veren Bhalla, bu karelerdeki çocukluk arkadaşının yüzünü sildirip yerine Mayank Nautiyal'ın yüzünü koydurdu. Hatta daha inandırıcı olması için Nautiyal'ın babası da fotoğraflara eklendi.

ETİK KURUL FARK ETTİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

İnceleme için 2 Ekim'de tarafları çağıran Etik Kurulu, anlatılan "dostluk hikayesi"nin ardından fotoğrafları inceledi. Ancak görüntülerdeki bozukluklar uzmanların dikkatinden kaçmadı. Etik Kurulu, durumu Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Kurul salonunda bekleyen şebeke üyeleriyle birlikte Bhalla ve Nautiyal gözaltına alındı, telefonlarına el konuldu. İncelenen cihazlarda, kurula teslim edilen fotoğrafların orijinalleri ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Elde edilen kanıtlarla birlikte, Hindistan uyruklu Chandra Chakraborty, Sameer Kumar Bhalla, Mayank Nautiyal, Kunal Bhalla ve Pakistan uyruklu Mantu Das çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

