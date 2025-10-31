SON DAKİKA: Yasa dışı organ ağından ’akla sığmaz’ oyun! Hindistan’daki şebeke Türkiye’de işte böyle çökertildi!

Hindistan uyruklu Samer Kumar Bhalla, ihtiyaç duyduğu böbreği almak için çevresinin yardımıyla Mayank Nautiyal'a ulaştı. İkili bir süre görüştükten sonra Hindistan'da doktorlara örnek vererek dokularının uyumlu olup olmadığını kontrol ettirdi. Doktorlardan uyumlu oldukları bilgisini alan Bhalla, bu kez organ naklini nerede gerçekleştireceklerine dair araştırma yapmaya başladı. Yaptığı araştırmalar sonucunda bir şebekeyle iletişime geçerek operasyonun Türkiye'de yapılabileceğini öğrendi. Şebekeyle anlaşma sağlayan Bhalla, yanına Mayank Nautiyal'ı da alarak İstanbul'a geldi.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI 'DOSTLUK KANITI' GİBİ SUNDULAR
Ancak böbrek nakli operasyonu öncesinde geçmeleri gereken bir aşama daha vardı. Türkiye'de organ nakli operasyonlarında akraba olmayan kişiler, organ kaçakçılığı şüphesi nedeniyle Etik Kurulu'na çıkarılıyor ve bu organın para karşılığında alınmadığını, aralarında bir dostluk bağı bulunduğunu kanıtlamaları isteniyor. Bhalla, bu bağı kanıtlamak için grafik tasarımcıların yardımına başvurdu. Çocukluk ve düğün anlarına ait üç fotoğrafı tasarımcıya veren Bhalla, bu karelerdeki çocukluk arkadaşının yüzünü sildirip yerine Mayank Nautiyal'ın yüzünü koydurdu. Hatta daha inandırıcı olması için Nautiyal'ın babası da fotoğraflara eklendi.
ETİK KURUL FARK ETTİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ
İnceleme için 2 Ekim'de tarafları çağıran Etik Kurulu, anlatılan "dostluk hikayesi"nin ardından fotoğrafları inceledi. Ancak görüntülerdeki bozukluklar uzmanların dikkatinden kaçmadı. Etik Kurulu, durumu Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Kurul salonunda bekleyen şebeke üyeleriyle birlikte Bhalla ve Nautiyal gözaltına alındı, telefonlarına el konuldu. İncelenen cihazlarda, kurula teslim edilen fotoğrafların orijinalleri ele geçirildi.