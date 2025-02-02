Doğu Demirkol imzalı “Doğu” dizisinin üçüncü sezonu şimdi ve sadece GAİN’de! Dizinin ilk iki sezonu da GAİN’de izlenebilir

Doğu Demirkol'un başrolünde olduğu, BKM Mutfak yapımı "Doğu" dizisinin üçüncü sezonu başladı! İlk iki bölümü şimdi sadece GAİN'de, yeni bölümleri ise her cuma yayında!

İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan, yeni bölümleri merakla beklenen "Doğu", komedyen olma hayalinin peşinden koşan Doğu'nun, hayatın türlü sınavlarıyla verdiği mücadeleyi eğlenceli ve samimi bir dille ekrana taşıyor. Sahnedeki yeteneğiyle parlamaya çalışırken ailesiyle çatışan ve maddi zorluklarla boğuşan Doğu, dizinin üçüncü sezonunda da hayatındaki dönüm noktalarını sorgulamaya devam ediyor. Bir yandan ailesiyle ateşli tartışmalara giriyor, diğer yandan zengin bir ailenin çocuğuna 'oyun abisi' olarak sabrını zorlayan absürt durumlarla başa çıkmaya çalışıyor. Hayaller, gerçekler ve kahkahalarla dolu bu serüven, izleyiciyi yine ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

"Doğu"nun yönetmenliği Cem Terbiyeli ile paylaşan Doğu Demirkol, dizinin senaryosunu da Murat Özsoy ile birlikte kaleme aldı. "Doğu"nun yeni sezonunda Demirkol'a Evliya Aykan, Ege Kökenli, Kubilay Tunçer, Banu Fatocan, Keremcem, Ayşe Kırca, Buse Kara, Zeynep Beşerler, Murat Kılıç ve Nimet İyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Doğu", üçüncü sezonun ilk iki bölümüyle şimdi ve sadece GAİN'de, diğer bölümler her cuma yayında! Dizinin ilk iki sezonu da GAİN'de izlenebilir.

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