Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük gastronomi laboratuvarı Diyarbakır’da kuruldu

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüsekokulunda gerçekleşen açılışa Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ezeli Azarkan, Prof. Dr. Kadir Turan, Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanı Müyesser Güzel, Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Dicle Üniversitesi, Aşçılık programı 2010 yılında kurulmuştur ve şimdiye kadar yaklaşık 500 öğrenciyi mezun ettiğine dikkat çekti. Programda 168 öğrencinin hâlen eğitim almaya devam ettiğini belirten Coşkun, "Aşçılık Ön Lisans Programı'nın amacı, turizm sektöründe özellikle gastronomi alanında mutfak, servis, yönetim, yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefleri aşçılar yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunabilen öğrencilerimiz ihtiyaç duyulan yiyecek-içecek sektöründe önemli bir eksikliği tamamlamaktadır. Ulusal yemek yarışmalarında takım olarak en iyi üniversite kupası başta olmak üzere bireysel alanda çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazandıran Aşçılık Programımız için Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük Gastronomi Laboratuvarı'nı kurmuş bulunmaktayız. Endüstriyel mutfak ekipmanları ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan laboratuvarda bölgenin yöresel yemeklerinin yanı sıra dünya mutfaklarının da örnekler de uygulamalı olarak öğretilecektir. Aşçılık temel derslerinin tamamının yapılabileceği laboratuvar, Yöresel Lezzetler, Pastane Ürünleri, Soğuk Mutfak, Ziyafet Mutfağı, Dünya Mutfakları alanında uzman öğretim elemanlarımız eşliğinde 25 kişinin aynı anda uygulama yapabilmesi için tasarlanmıştır. Teknolojik gelişmelerden de faydalanılan laboratuvar sadece öğrencilerimize değil, Çocuk Üniversitesi ve Diyarbakır halkına da açılacaktır. Bugün oldukça modern bir Gastronomi Laboratuvarı'nı öğrencilerimizin, çocukların ve Diyarbakır halkının hizmetine sunuyoruz. Burada yapılacak çalışmalar ilimiz ve bölgemiz gastronomi turizmine önemli katkılar sunacaktır" dedi.