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Giriş Tarihi: 15.3.2023

Doğum günü hediyesi yerine depremzedeye bağış istedi

Doğum günü hediyesi yerine depremzedeye bağış istedi
Yunanistan'da 11 yaşındaki çocuk, doğum günü hediyesi yerine depremzedelere bağış yapılmasını istedi. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Büyükelçi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, doğum günü için alışılmışın dışında bir kutlama tercih eden 11 yaşındaki Filip ve arkadaşlarını misafir etti. Filip ve arkadaşları, Türkiye'deki depremzedelere dayanışma göstermek amacıyla Filip'in doğum günü için depremzedelere bağışta bulundu. 6 Şubat'ta meydana gelen K.Maraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'da halk ve kurumlar yardım için seferber olmuş, tonlarca yardım malzemesi Türkiye'deki depremzedelere gönderilmişti. AA

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Doğum günü hediyesi yerine depremzedeye bağış istedi
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