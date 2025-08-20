Doğum günü kutlaması faciayla sonlandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Denizli-Aydın karayolu Menderes Bulvarı Gümüşler Kavşağı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Sabri Tığlı'nın kontrolünü yitirdiği 20 R 9599 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal ve nişanlısı İbrahim Baran Tuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Sabri Tığlı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİ

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ünal ile Tuncer'in cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü. Kazanın, Ezgi Elçin Ünal'ın arkadaşları ile birlikte nişanlısı İbrahim Baran Tuncer için hazırladığı sürpriz doğum günü partisinden dönerken yaşandığı belirlendi. Öte yandan, kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin ağaca çarptığı yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.