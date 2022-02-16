Doğum günü partisinde büyük kavga! Balık-ekmek teknesi adeta savaş alanına döndü

"DUDAĞIM PATLADI"

Doğum gününde darp edilerek kabusu yaşayan Bilin Genç, teknenin güvenlik kamerasına da yansıyan kavga anını İHA muhabirine anlattı. Husumetli oldukları tekne sahiplerini kendilerinin şikayet etmediğini ve bunu da onlara söylediklerini belirten Genç, "4 Şubat akşamı teknedeydik. Kızım da bana pasta yaptırmış doğum günüm diye; ben de pastayı üfleyeceğim. O sırada dışarıda konuştular ve ardından bıçakla Yeşilbacar'a saldırdılar. Ben de 'ne oluyor' diye dışarıya koşunca bana da darp uyguladılar. Sonra eşim çıktı, onu da tekme-tokat dövdüler. Bıçakla tekneye saldırdılar, sandalyeler havada uçuştu. O ara polis geldi ve bunları biber gazı ve coplarla zorla arabaya bindirdi. Tabi ben o anı ambulansta olduğum için görmedim" dedi.



"ADALET İSTİYORUM"

Saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen Genç, karşı tarafın, şikayetinden vazgeçmesini istediğini kaydederek, "Ben davamdan vazgeçmem. 'Benim bir kuru canım var; ha öldürmüşler ha öldürmeye teşebbüs etmişler; ben vazgeçmiyorum' dedim. Adalet istiyorum. Böylesi şahıslar elini kolunu sallaya sallaya gezdiği sürece ülkemizde kadın cinayetler bitmeyecek. Ben orada kafamı yere çarpıp ölebilirdim de. Serbest kalmamalarını rica ediyorum" diye konuştu.