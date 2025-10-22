Doğum gününde banka sürprizi sandı! Hesabına 250 bin TL yatınca şaşkınlık yaşadı! Meğer gerçek bambaşka çıktı





"ELAZIĞ'DA HAKSIZ OLARAK KAZANILAN BİR PARA YENİLMEZ"

Hesabına gelen parayı bankadan birinin aramasıyla fark ettiğini dile getiren Vedat Şen, "Sabah saat 08.48'de hesabıma para gelmişti. Hiç bildirim gelmemişti. 250 bin TL gibi yüklü bir para. Saat 09.55 gibi beni aradılar, parayı yanlış gönderdiklerini söylediler. Ben de teyit etmek için paranın sahibinin numarasını istedim. Beni aradı. T.C'sine, bilgilerine ve gelen dekonta baktım. Ondan sonra 250 bin lirayı tekrar sahibine iade ettim. Bizim kültürümüzde, Elazığ'da haksız olarak kazanılan bir para yenilmez. Ailemizden, annemizden, babamızdan, dayımızdan, hatta bizim çalıştığımız kurumda bunu öğrendik. Elazığ kültürümüz böyledir" dedi.