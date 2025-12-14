Doğum izni uzatılacak mı, kaç hafta olacak? Bakan Göktaş duyurdu: İşte doğum izni düzenlemesinde son durum

Anne ve baba adaylarını yakından ilgilendiren doğum ve babalık izni ile ilgili olarak Bakan Göktaş son durumu açıkladı. Çalışan anne-baba adaylarının tümünü etkileyecek olan bu gelişmeyle ilgili olarak Doğum izni uzatılacak mı, kaç hafta olacak sorusu araştırma konusu oldu. İşte son açıklamalar ışığında doğum izni düzenlemesinde güncel durum;
DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI, KAÇ HAFTA OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş, şunları söyledi:
"16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'nın ilk başında olmasını ümit ediyoruz."
Söz konusu düzenlemenin, yapılacak son dokunuşların ardından, TBMM'ye sunulması planlanıyor. Meclisin görüşme takvimi içinde ele alınacak olan düzenlemenin, yeni yılda hayata geçmesi öngörülüyor.
24 HAFTAYA ÇIKACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkararak iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlıyor.
Söz konusu düzenlemeden, memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınların yararlanması bekleniyor.
BABALIK İZNİ NE KADAR OLACAK?
Mevcut uygulamada İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak.
HAK FARKLARI ORTADAN KALKACAK
Hükümetin bu düzenlemeyle bir diğer amacı da bu süreçte işçi ile memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması.
Mevcut düzenlemede işçi anneler bebek bir yaşına gelinceye kadar günde 1,5 saat süt izni alabiliyor. Memurlar ise ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda da 1,5 saat süt izni kullanabiliyor.
Düzenlemeyle birlikte işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak.
Çalışmada, koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele ilk kez izin hakkı tanınacak.