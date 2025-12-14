Doğum izni uzatılacak mı, kaç hafta olacak? Bakan Göktaş duyurdu: İşte doğum izni düzenlemesinde son durum

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI, KAÇ HAFTA OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş, şunları söyledi:

"16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'nın ilk başında olmasını ümit ediyoruz."

Söz konusu düzenlemenin, yapılacak son dokunuşların ardından, TBMM'ye sunulması planlanıyor. Meclisin görüşme takvimi içinde ele alınacak olan düzenlemenin, yeni yılda hayata geçmesi öngörülüyor.