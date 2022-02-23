Doktor Ertan İskender’i bıçaklamıştı: 16 yıl hapsin gerekçesi açıklandı!

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçede, sanık Nargüner'in, Dr. İskender'e karşı eylemini gerçekleştirirken kullandığı bıçağın öldürmeye elverişli olmasına dikkat çekildi. Sanık Nargüner'in, diğer doktorlarla birlikte yürüyen Dr. İskender'i bir süre takip ettikten sonra uygun ortamı bulup, hayati bölgesi olan bel omur bölgesini hedef alarak şiddetli biçimde öldürme sonucunu elde edecek şekilde bıçakla vurduğu belirtildi. Sanığın aynı hayati bölgesine ikinci kez vurmak için bıçağı salladığı sırada Dr. İskender'in hızlı hareket ederek bıçağı tutmaya çalıştığı, bu sırada sağ el 3'üncü parmakta sinir kesisi, sağ el 4'üncü parmakta kesilme olacak şekilde yaralandığı hatırlatıldı.

Sanığın Dr. İskender'e yönelik eylemine devam edecekken araya girenler tarafından engellendiğine işaret edilerek, "Sanığın eylemine kendi istek ve iradesiyle son vermemiş olması ve olayın hemen akabinde de olay yerinden kaçmaya çalışması, katılan doktorun acil ameliyat edilerek hayata döndürülmüş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde sanık Bayram Nargüner'in kendisiyle yeteri kadar ilgilenmediğini düşündüğü Dr. Ertan İskender'e yönelik eyleme bağlı olarak açığa çıkan kastının yaralamaya yönelik değil öldürmeye yönelik olduğu kanaatine varılmıştır. Böylece sanığın üzerine atılı olan ve sübut bulan 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkememizce cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kararda sanığın sabıkalı olması, suç işlemeye meyilli olması ve olayın vahameti nedeniyle de hakkında takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.