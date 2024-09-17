Doktora kalp krizi geçirten şiddete 3 yıl hapis

İstanbul'da yaşayan ve 29 Temmuz'da ailesiyle Bodrum'a tatile giden Engin Seymen (55), yüksek ateş şikâyetiyle eşi Hilal Seymen'i kız kardeşi Özlem Seymen Ayrancı (48) ile Ortakent Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Misafir girişi yaptıktan sonra Engin Seymen, Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın muayene odasına girdi. Tezvar hastası olduğunu söylemesine rağmen ısrar eden Engin Seymen doktorun çenesini tuttu ve kolundan çekerek sürüklemek istedi. 'Hastama bakacaksın lan' diyen Seymen'in kız kardeşi de doktor Tezvar'a tokat attı. Olay sırasında darp edilen ve bilincini kaybeden Tezvar kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Dr. Tezvar hastaneye kaldırıldı. Engin Seymen ve kız kardeşi Özlem Seymen Ayrancı gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan Dr. Tezvar mesleğini bırakarak emekli oldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianamede, Engin Seymen ile Özlem Seymen Ayrancı'nın 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapsi istendi.