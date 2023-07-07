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Giriş Tarihi: 7.7.2023 18:21 Son Güncelleme: 7.7.2023 18:41

Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!

İstanbul’da hasta yakını bir hâkim, hasta kardeşini muayene eden doktor tarafından kendisini ayakta dinlemediği gerekçesiyle azarlandığını iddia etti. Hakim, hakarete maruz kaldığı iddiasıyla doktordan şikayetçi olunca Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!

İlginç olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Beyin ve sinir cerrahı doktor Suna Dilbaz, ameliyat ettiği hastasını kontrol için odaya girdiğinde hastanın kardeşi olan refakatçisinin yatağını toplamadığını gördü. Buna tepki gösteren doktor hakim olan refakatçiyi iddiaya göre azarladı ve "terbiyesiz bu" diye hakaret etti. Olayın devamında Hakim A.K.'nin hasta yanında kendisini oturarak dinlemesine de sinirlenen doktor Suna Dilbaz, "Ben doktorum beni dinlerken yağa kalkacaksınız, terbiyesizlik yapmayın" dedi. Ayrıca "teşekkür edeceğinize bu şekilde davranıyorsunuz, bu nasıl bir hadsizlik" dediği belirtilen doktor hiddetle odadan çıktı. Hakimin ise bu sırada, "ameliyat için teşekkür ederiz ama bu size hakaret hakkı vermez. Sizden şikayetçi olacağım" diye cevap verdiği belirtildi.

"TERBİYESİZ" VE "HADSİZ" DEDİ!
Bunun üzerine hakarete maruz kaldığını iddia eden Hakim A.K. polise başvurdu ve şikayetçi olduğunu söyledi. Olay yerine gelen polis hem şikayetçi hem de mağdur hakimi karakola davet etti. Her iki isim de karakolda bir birinden şikayetçi oldu. Hakim A.K. ifadesinde doktor Suna Dilbay'ın yatağını toplamadığı için hasta kardeşi yanında kendisine hakaret ettiğini ve "terbiyesiz" ve "hadsiz" dediğini söyledi. Doktor da sonradan hakim olduğunu öğrendiği A.K.'nın kendisine hakaret ettiğini iddia etti.

HAKARET SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili "hakaret" suçu kapsamında soruşturma başlatırken idari yönden olayın irdelenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulduğu kaydedildi. Hakim A.K.'nın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli olduğu ifade edildi.

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Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!
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