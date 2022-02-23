‘Doktoru bıçaklayan Nargüner öldürme kastıyla hareket etti’

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde 27 Mayıs 2021'de asistan Dr. Ertan İskender, daha önce ameliyatını yaptığı hastası Bayram Nargüneri'n bıçaklı saldırısına uğramıştı. Elinden ve belinden yaralanan İskender, ameliyatının ardından 1 hafta süren tedavisi sonrasında taburcu edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Nargüner, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, İskender ise hastanedeki görevinden istifa etmişti.

16 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayram Nargüner'in hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nargüner'e 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 16 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

'BIÇAĞI HAYATİ BÖLGELERE İSABET ETMESİ İÇİN SALLADI'



Nargüner hakkında Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda İskender ile Nargüner arasında öldürmek için husumet bulunmadığı, İskender'in yaralandığı bıçağın ise öldürmeye elverişli olduğu aktarıldı. Gerekçeli kararda, Nargüner'in İskender'in hayati bölgelerini hedef aldığı ifade edilerek, "Katılan doktor Ertan İskender'in diğer doktorlarla ile birlikte yürüdüğü sırada, kamera görüntülerine göre sanığın arkadan bir süre takip ettikten sonra uygun ortamı bulduğu anda üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak doğrudan Ertan İskender'i hedef alarak, Ertan İskender'e doğru yönelmesi, sanığın eylemi sırasında doktor Ertan'ın hayati bölgesi olan bel omur bölgesini hedef alarak, hayati bölgesine şiddetli bir biçimde öldürme sonucunu elde edecek şekilde bıçakla vurmuş olması, sanığın katılanın aynı hayati bölgesine ikinci kez vurmak için bıçağı sallaması, katılanın hızlı hareket ederek bıçağı tutmaya çalışarak engellemesi nedeniyle, ikinci bıçak darbesi de katılanın katılanın hayati bölgesine isabet etmemesi, ancak iki bıçak darbesini de katılanın hayati bölgesine vurmak amacıyla şiddetli bir şekilde sallamasından dolayı katılanın sağ el 3. parmakta sinir kesisi, sağ el 4. parmakta kesilme olacak biçimde yaralanmış olmasıda dikkate alındı" denildi.

'ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETTİ'



Bayram Nargüner'in Ertan İskender'i yaralama değil öldürme kastıyla hareket ettiği aktarılan kararda, "Sanığın katılana yönelik eylemine devam edecekken araya girenler tarafından eylemine son vermek durumunda kalması, bu bağlamda sanığın eylemine kendi istek ve iradesiyle son vermemiş olması ve olayın hemen akabinde de olay yerinden kaçmaya çalışması, katılan doktorun acil ameliyat edilerek hayata döndürülmüş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde sanık Bayram Nargüler'in kendisiyle yeteri kadar ilgilenmediğini düşündüğü katılan doktor Ertan İskender'e yönelik eyleme bağlı olarak açığa çıkan kastının yaralamaya yönelik değil öldürmeye yönelik olduğu kanaatine varılmıştır. Böylece sanığın üzerine atılı olan ve sübut bulan kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçundan mahkememizce cezalandırılmasına karar verilmiş, sanığın adli sicil kaydı nazara alındığında suç işlemeye meyilli olması, sabıkasının çokluğu ve gerçekleştirdiği olayın vehameti nedeniyle hakkında TCK'nun 62. maddesi hükmünün uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.