Doku Kumaş Tasarım Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Dereceye kalan 10 finalistin geliştirdiği kumaşlar ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in ellerinde 40 parçalık bir kreasyona dönüştü. Geleneksel ve modern dokuların buluştuğu, gelecek konseptiyle harmanlandığı defile ve yarışma finali Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlendi. Defile öncesi yaptığı konuşmada daha inovatif ve çevreci ürünlerle dünyaya açılmak istediklerini belirten GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, " Proje ile katma değerli ürünler üreterek bu kumaşlarla hazır ve dış giyim ile ilgili marka ürünler yaratıp dünyaya satmayı hedefliyoruz" dedi.





GAZİANTEP İHRACATA İKİNCİ BÜYÜKŞEHİR



Burcu Esmersoy'un sunduğu gecede Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci önemli açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin on aylık toplam ihracatının içinde tekstilin payının yüzde 15'leri geçtiğini ifade ederek "Tekstil ve konfeksiyon sektörümüz bizim göz bebeğimiz" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik tasarım yarışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çekti, Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşmaya daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti. Gaziantep'in İstanbul'dan sonra tekstil alanında ikinci büyük ihracatçı şehir olduğunu dile getiren GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, sahip oldukları büyük potansiyeli açığa çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti. Tekstil dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren gece Karsu Dönmez konseri ile son buldu.





"BİZ DEĞER İHRAC ETMEK İSTİYORUZ"



Gençlerin hiçbir talebini karşılıksız bırakmadıklarını vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Biz milyonlarca ton üretip milyonlarca ton ihrac etmek istemiyoruz. Biz değer ihrac etmek istiyoruz. Bizi değerli kılacak değerler ihrac etmek istiyoruz. Onun için bu yarışmaların içindeyiz ve gençlerimizin hiçbir talebini karşılıksız bırakmıyoruz. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek sektörümüzü, üretimimizi, ihracatımızı o kadar güvenilir ellere teslim etmiş oluruz. Gaziantep'te medeniyetlerin buluşma noktasındayız. Şanlı tarihi, kurtuluş savaşındaki direnişi dillere destan. Gaziantep her sene ihracatını ülke ihracatının üzerinde artırarak gidiyor. Biz ülkemizin ihracatta en önemli beş ilinden biri olan Gaziantep'le gurur duyuyoruz. Bu ülke adına dün döktükleri kan, bugün ihracatta döktükleri ter için kendilerine minnettarız" şeklinde konuştu.





TOPLAM 175 BİN TL ÖDÜL



Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" final töreni Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleşti. Ünlü tasarımcı Dilek Hanif, yarışmada finale kalan 10 tasarımcı tarafından geliştirilen kumaşlardan 40 parçalık kreasyonu oluşturdu ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi ise bu renkli defileye ev sahipliği yaptı. Üçüncü ve son jüri puanlaması kumaşların duruşu üzerinden yapıldı ve ilk üçe giren finalistler belli oldu. Buna göre Mihriban Yazar birinci, Gizem Aydemir ikinci, Seda Atalay ise üçüncü oldu. İlk üç finalist toplam 175 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. Yanı sıra yurt dışında moda eğitimi almaya hak kazandılar. Ada Çuhadar ile Gökhan Gökgöz'ün kumaşları ise mansiyona değer görüldü ve "tasarımlarını kapsül koleksiyon olarak hazırlamaya" hak kazandılar. Ayrıca 10 finalistin tamamı İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim alma fırsatı yakaladı.





TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ



Konuşmasında katma değeri yüksek ürün ihracatında tasarımın önemine değinen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Katma değeri yüksek ürün ihracatını tasarımcımızla, inovasyonla, yaratıcılıkla, marka değeri yüksek çalışmalarımızla yapabiliriz. İşte bu yarışmalar bu açıdan çok önemli. Bu sene ihracatçı birliklerimiz 15 tane tasarım yarışması düzenledi. Biz de bu yarışmaların hepsini Ticaret Bakanlığı olarak destekliyoruz. Bugüne kadar 228 yarışmadan dereceye giren tasarımcımızı yurt dışına eğitime gönderdik. Ve ülkelerine geri döndüklerinde Türkiye'nin ihracatı için çalışmaya başlıyorlar. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün son 10 aylık ihracatına baktığımızda 25,5 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin toplam ihracatı ise ilk 10 ayda 181,8 milyar dolar. Tekstil ve konfeksiyonun payı yüzde 15'lerin üzerinde. Bu çok büyük bir başarı. Tekstil ve konfeksiyon sektörümüz bizim göz bebeğimiz, o yüzden butasarım yarışmaları da tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün moda ve markalı ürünlere yönelmesi açısından çok büyük önem arz ediyor."





ÇOK GÜZEL BİR TASARIM HİKAYESİ YARATTIK



Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getiren ünlü tasarımcı Dilek Hanif ise şunları söyledi: "Kumaş sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek, özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefleyen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Mart ayında startını verdiğimiz bu yarışma ile baştan sona bir tasarım hikayesi yarattık. Sonucu çok kıymetli oldu. İhracat ile desteklendiğinde oluşacak hikâye, ülkemiz için çok daha güzel ve önemli olacak."





JÜRİDE TÜRK TEKSTİL MARKALARININ ÖNEMLİ İSİMLERİ YER ALDI



Çok sayıda katılımcıyı ağırlayan ve tekstil sektörü için son derece önemli olan Doku Kumaş Tasarım Yarışmasının final jürisinde AJK Tekstil Kurucu Ortağı/KUTNİA CEO'su Jülide Konukoğlu, GATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fazıl Özyaşar, Twigy Terteks Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, GIZIA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu, Gouroux Trend Ideas Company Kurucusu Hande Anı Can, Sabah Gazetesi Moda Yazarı ve Eleştirmen Pelin Kaya, Tasarımcı Özlem Kaya, Tasarımcı Emre Erdemoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Kemal Can, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölüm Başkanı Prof. Dr. Biret Tavman Ertuğrul yer aldı.