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Giriş Tarihi: 19.11.2022

Dolandırıcı hizmetçiye 10 yıl hapis istendi

Eski diplomat Gencay Gürün’ün banka hesaplarından 10 milyon TL’yi kendisine aktaran hizmetçisi Fatma D. hakkında iddianame hazırlandı. Söz konusu paranın yardım olamayacak kadar çok olduğu belirtilerek 10 yıla kadar hapsi istendi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Dolandırıcı hizmetçiye 10 yıl hapis istendi
Demans hastalığına yakalanınca kız yeğeni vasi atanan bir dönem Fransa'nın başkenti Paris'te konsolosluk görevinde bulunan eski diplomat, çevirmen, politikacı, tiyatrocu Gencay Gürün'ün (90) 22 yıllık hizmetçisi Fatma D. tarafından 10 milyon liraya yakın soyulmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Halasına vasi olarak atanan reklamcı Aslı Bleda ve Gürün'ün şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. İddianameye evdeki diğer hizmetçilerin ifadesi damga vurdu. Hizmetçilerden biri ifadesinde, demans hastası Gürün'ün içinde bulunduğu zor durumdan yararlanan Fatma D.'nin mağduru kandırıp kendisine para transferi yaptığını beyan etti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Fatma D. hakkında, "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


Aslı Bleda

O PARALAR YARDIM DEĞİL
Gürün, ne için bu paraları gönderdiğini hatırlamadığını, kendisinin bu kadar yüklü meblağları göndermesinin mümkün olmadığını söyledi. Şüpheli hizmetçi Fatma D. (42) ise Gürün'ün kendisini aileden biri gibi, manevi kızı gibi gördüğünü anlattı. Fatma D., "Bahsi geçen tutarları tam olarak hatırlamıyorum ancak bana kendi rızasıyla verdi. Ya da bir ihtiyacım vardır, o yüzden vermiştir" dedi. İddianamede, Gürün'ün banka hesaplarına erişimi olduğu belirlenen hizmetçi Fatma D.'nin kendisinin ve kızının hesabına 2016-2020 arasında toplamda 10 milyon liraya yakın para gönderdiği aktarıldı. Gürün'ün maddi durumu ve hizmetçisiyle arasındaki yakınlığı göz önüne alınsa bile hizmetçinin hesabına gönderilen paranın oldukça yüksek olduğuna ve yardım sayılamayacağına dikkat çekildi.

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Dolandırıcı hizmetçiye 10 yıl hapis istendi
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