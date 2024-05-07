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Giriş Tarihi: 7.5.2024 11:53 Son Güncelleme: 7.5.2024 12:37

Dolandırıcıların ağına düşen yaşlı kadın 1,5 milyon TL dolandırıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen 70 yaşındaki yaşlı kadın, yaklaşık 1,5 milyon TL dolandırıldı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Dolandırıcıların ağına düşen yaşlı kadın 1,5 milyon TL dolandırıldı

Kastamonu Taşköprü ilçesi Ethem Mahallesi'nde yaşayan S.K.'yı (70) arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtarak; "Adınız 50 kişinin olduğu dolandırıcı listesinde yer alıyor" bahanesiyle evinde bulunan dolar ve nakit paraları kendilerine getirmesini istedi.

Paniğe kapılan S.K., bunun üzerine evinde bulunan yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın, nakit para ve dolarları Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkına getirerek kendisini bekleyen dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden S.K., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Dolandırıcıların ağına düşen yaşlı kadın 1,5 milyon TL dolandırıldı
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