Giriş Tarihi: 16.12.2025 14:05

Şişli’de Dolmabahçe–Bomonti Tüneli’nde seyir halindeyken önündeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü M.B.U. ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün kaburgalarının kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dolmabahçe Tüneli’nde motosiklet kazası
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Dolmabahçe–Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle ilerleyen M.B.U., aynı yönde seyreden Ş.T. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ULAŞIM TEK YÖNLÜ DEVAM ETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün kaburgalarının kırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirlendi. Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri ulaşımı bir süre tek şeritten sağladı. Otomobil ve motosiklette hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

