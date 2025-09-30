Dolunay ne zaman? Koç burcunda gerçekleşecek! 2025 Ekim Dolunayın burçlara etkileri

Akrep Burcu: İçsel Güç ve Dönüşüm

Akrep burcu, içsel güç ve dönüşüm yaşayabilir. Geçmişteki travmaları iyileştirme ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı bulabilirler. Kendilerine güvenmeye özen göstermelidirler.

Yay Burcu: Sosyal Çevre ve İletişim

Yay burcu, sosyal çevresini ve iletişimini gözden geçirebilir. Yeni arkadaşlıklar kurabilir ve mevcut ilişkilerini güçlendirebilirler. Açık ve dürüst olmaya özen göstermelidirler.

Oğlak Burcu: Kariyer ve Hedeflere Yönelik Adımlar

Oğlak burcu, kariyer ve hedeflerine yönelik adımlar atabilir. Profesyonel hayatlarında önemli kararlar alabilirler. Duygusal kararlar yerine mantıklı ve stratejik düşünmeye çalışmalıdırlar.

Kova Burcu: Yeni Bilgiler ve Keşifler

Kova burcu, yeni bilgiler edinme ve keşif yapma arzusuyla dolabilir. Eğitim veya seyahat fırsatları ön plana çıkabilir. Açık fikirli ve meraklı olmaya özen göstermelidirler.

Balık Burcu: Maddi Konularda Değerlendirmeler

Balık burcu, maddi konularda değerlendirmeler yapabilir. Gelir ve giderlerini gözden geçirerek, finansal durumlarını iyileştirme yolları arayabilirler. Dikkatli ve planlı olmaya özen göstermelidirler.