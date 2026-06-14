Domuz avı ölümle bitti!

Korkunç olay, gece 23.30 sıralarında Manavgat'a bağlı Beşkonak Karahanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Olay, dün gece Manavgat Beşkonak Mahallesi'nde yaşandı. Abdullah Türk, bacanağı Ramazan T. (38) ve yeğeni Fatih T. (21) bir süredir dün gece buğday tarlasını talan eden domuzlardan ürünlerini korumak için arazilerine gittiler. Karahanlar mevkiinde bulunan tarlalarında domuz nöbetine giden 3 kişi tarla çevresinde dağılarak nöbete başladılar.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra otlar arasından gelen sesi domuz sesi sanan Ramazan T. ve Fatih T. tüfekleriyle sesin geldiği yere ateş ettiler. Açılan ateş sonucunda Abdullah Türk başından ve vücudundan yaralandı. Abdullah Türk olay yerinde yaşamını yitirirken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 47 yaşındaki Abdullah Türk'ün bacanağı Ramazan T. ve yeğeni Fatih T.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Abdullah Türk'ün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayın ardından Jandarma ekiplerince 'Taksirle adam öldürmeye neden olma' suçundan gözaltına alınan Ramazan T. ve Fatih T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.