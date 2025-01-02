Domuz avında yanlışlıkla akrabasını vurdu

Adana'da domuz avına çıkan grup arasındaki Doğan Açıkgöz (59), akrabası Yusuf U. (20) tarafından kazara vurularak öldürüldü. Geçtiğimiz gün Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yusuf U. arkadaşları ve akrabası Doğan Açıkgöz ile birlikte domuz avına gitti. Bölgede keşif yapmak için birbirinden ayrılan grup arasındaki Yusuf U., çalılıkların hareket ettiğini ve ses geldiğini duyunca av tüfeğiyle o bölgeye doğru ateş etti. Yusuf U., Doğan Açıkgöz'ü vurduğunu görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan Açıkgöz'ün öldüğünü belirledi. Yusuf U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Doğan Açıkgöz, gözyaşları arasında toprağa verildi.