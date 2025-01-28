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Giriş Tarihi: 28.1.2025 10:12 Son Güncelleme: 28.1.2025 10:16

İstanbul Avcılar'da dönerciye silahlı saldırı: 3 müşteri yaralandı

İstanbul Avcılar’da ticari araçla dönerci dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dükkanda bulunan 3 müşteri yaralanırken olayın daha önce yaşanan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Avcılar’da dönerciye silahlı saldırı: 3 müşteri yaralandı

Silahlı saldırı olayı saat 22.30 sıralarında İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'ndaki bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, dönerciye silahla ateş açtı. Saldırı sırasında dönercide müşteri olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemeler sırasında çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İstanbul Avcılar'da dönerciye silahlı saldırı: 3 müşteri yaralandı
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