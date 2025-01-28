İstanbul Avcılar’da dönerciye silahlı saldırı: 3 müşteri yaralandı

Silahlı saldırı olayı saat 22.30 sıralarında İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'ndaki bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, dönerciye silahla ateş açtı. Saldırı sırasında dönercide müşteri olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.