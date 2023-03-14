Dönüş uçağı iptal oldu, ailesinden bir tek o kaldı

Hatay'da yaşayan Cemil Yurtseven, depremden 3 gün önce İstanbul'a gitti. 5 Şubat'ta da dönecekti. Ancak uçağı iptal olunca İstanbul'da kaldı. Depremde gencin ailesinin oturduğu Antakya'daki 75. Yıl Apartmanı yerle bir oldu.Gencin öğretmen babası, annesi, kız kardeşi, dedesi, babaannesi, halası ve kuzeni öldü. Cemil Yurtseven'in sosyal medyada "Biz mutluyduk. Nereden bileyim hepsini bir daha öpemeyeceğimi. Artık hiç kimsenin evladı, ağabeyi değilim. Whatsapp aile grubumuzda tek başıma kalmışım" paylaşımı milyonları ağlattı.