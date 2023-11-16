Dönüşüm konutları yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, depremin etkilediği 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için başlattığı projeye başvurular devam ediyor. Depremzedeler, inşaatların aşamalarına göre 750 bin lira hibe,750 bin-1 milyon lira arasında kredi alarak konutlarını yapmaya başlıyor. Gaziantep'te de başvuruları onaylanan yaklaşık 300 depremzedenin evlerinin inşaatı sürüyor. Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan Eren Şenyer, "Hızlı ilerleyeceğini hiç düşünmemiştim. Bir kısmının zemin etüdü yapılıyor bir kısmının ise inşaatı ilerliyor." dedi. Mustafa Şahin de başvuruları onaylandıktan sonra bir ay içerisinde temeli attıklarını kaydederek, "Depreme dayanaklı güzel bir evimiz oluyor, projeden memnunum." ifadelerini kullandı. AA