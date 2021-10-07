Dosyada adı bile geçmiyordu! 20 yıllık sır cinayet böyle ortaya çıktı



Salim Çeri



İFADESİNDE BEDRETTİN'İN BABASINI SUÇLADI

Sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan Özkul, ifadesinde ölen Bedrettin Çeri'nin babası olan Salim Çeri'nin kendisini oğlunu öldürmesi için tuttuğunu söyledi. Olay günü Salim Çeri ve Bedrettin Çeri ile otomobille dolaşmaya çıktıklarını anlatan Ramazan Özkul, "Olayın yaşandığı yere gittiğimizde ben yapamadığım için Salim, kendi oğlunu öldürdü. Tabancayı da bana verdi" dediği belirtildi. Oğlunun ölümünde azmettirici olduğu şüphesiyle Salim Çeri de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Salim Çeri, suçlamaları kabul etmedi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



20 yıl sonra çözülen cinayetle ilgili tabancanın o dönem yapılmayan balistik incelemesinin beklendiği bildirildi.