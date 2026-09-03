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Giriş Tarihi: 3.09.2026 20:36 Son Güncelleme: 3.09.2026 20:42

Mahkeme salonunu siyasi şova çevirdi! İmamoğlu itirafçıların beyanlarını umursamadı

"Asrın yolsuzluğu" olarak nitelendirilen ve 161 milyar liralık dev kamu zararının yanı sıra 143 ayrı eylemde rüşvet ile yolsuzlukların gözler önüne serildiği İBB davasında yargılama tüm hızıyla sürüyor. Haklarında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında söz alarak tahliyesini isteyen İmamoğlu; dosyadaki somut delilleri ve itirafçıların beyanlarını yine görmezden gelerek mahkeme salonunu siyasi şov alanına çevirdi.

SABAH
Mahkeme salonunu siyasi şova çevirdi! İmamoğlu itirafçıların beyanlarını umursamadı
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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53 tutuklu sanık katıldı. Bir kısım tutuksuz sanık ile avukatların da geldiği duruşmada, sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı. Duruşmada, tutuklu sanıkların ve avukatlarının aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye taleplerinin alınmasının ardından 2. celsenin 11. gününde İmamoğlu da savunma yaptı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'İ HEDEF ALDI

Daha önce mahkemede dinlenen itirafçıların beyanlarına karşı tek bir savunma yapmayan İmamoğlu deliller hakkında da suskun kaldı. Konuşmasında sürekli Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alarak mahkemeyi siyasi arenaya çeviren İmamoğlu, iddianameyi de "iftiraname" olarak nitelendirdi.

DURUŞMA SAVCISI "TUTUKLULUKLARIN DEVAMI"NI İSTEDİ

İmamoğlu'nun savunmasının ardından söz alan duruşma savcısı mahkemede aylık tutukluluk incelemesine ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, 53 tutuklu sanığın dosyadaki mevcut deliller kapsamında tutukluluklarının devamını talep etti. Mahkeme, 2 sanığın tahliyesine, diğer 51 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

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Mahkeme salonunu siyasi şova çevirdi! İmamoğlu itirafçıların beyanlarını umursamadı
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