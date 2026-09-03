Mahkeme salonunu siyasi şova çevirdi! İmamoğlu itirafçıların beyanlarını umursamadı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53 tutuklu sanık katıldı. Bir kısım tutuksuz sanık ile avukatların da geldiği duruşmada, sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı. Duruşmada, tutuklu sanıkların ve avukatlarının aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye taleplerinin alınmasının ardından 2. celsenin 11. gününde İmamoğlu da savunma yaptı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'İ HEDEF ALDI

Daha önce mahkemede dinlenen itirafçıların beyanlarına karşı tek bir savunma yapmayan İmamoğlu deliller hakkında da suskun kaldı. Konuşmasında sürekli Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alarak mahkemeyi siyasi arenaya çeviren İmamoğlu, iddianameyi de "iftiraname" olarak nitelendirdi.

DURUŞMA SAVCISI "TUTUKLULUKLARIN DEVAMI"NI İSTEDİ

İmamoğlu'nun savunmasının ardından söz alan duruşma savcısı mahkemede aylık tutukluluk incelemesine ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, 53 tutuklu sanığın dosyadaki mevcut deliller kapsamında tutukluluklarının devamını talep etti. Mahkeme, 2 sanığın tahliyesine, diğer 51 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör