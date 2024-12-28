Döviz bürosunu soyan gaspçı: Güvenli bir şekilde uzaklaşabilmek için rehin aldım!

Adana'da hurdacılık yapan 56 yaşındaki Eyup S., silahlı bir şekilde girdiği döviz bürosunda soygun yaptı. İş yerinden 17 bin 435 avro, 50 dolar ile 18 bin 810 lira çalan gaspçı, polisin geldiğini fark edince iş yeri sahibi İbrahim Halil T.'yi (41) de rehin alıp kaçtı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eyup S., "Hurdacılık yapıyorum. Borçlarım olduğu için olayı gerçekleştirdim. İş yerindeki kişiyi güvenli bir şekilde uzaklaşabilmek için rehin aldım" dedi, tutuklandı.

AVRO, DOLAR VE TÜRK LİRASI

Olay, 26 Aralık'ta Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki döviz bürosunda meydana geldi. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip, döviz bürosuna giren Eyup S., belinden çıkardığı tabancayı çalışanlara doğrultup, kasadaki paraları istedi. Panikleyen çalışanlar, kasadaki 17 bin 435 avro, 50 dolar ile 18 bin 810 lirayı şüpheliye verip, panik butonuna bastı.

POLİSİN GELDİĞİNİ FARK EDİNCE REHİN ALDI

Gasp ettiği paraları montunun cebine koyan Eyup S., polisin geldiğini fark edince iş yeri sahibi İbrahim Halil T.'yi rehin aldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Telsizle anons edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile çok sayıda motorize yunus ekibi bölgeye sevk edildi. Rehin aldığı İbrahim Halil T. ile ara sokakta izini kaybettirmeye çalışan Eyup S., havaya uyarı ateşi açıp, çevresini saran polislere teslim oldu.

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE UZAKLAŞMAK…

İş yeri sahibi İbrahim Halil T. kurtarılırken, şüpheli ise gasp ettiği para ve olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen Eyup S., ifadesinde, "Hurdacılık yapıyorum. Borçlarım olduğu için olayı gerçekleştirdim. İş yerindeki kişiyi güvenli bir şekilde uzaklaşabilmek için rehin aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyup S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.