Dövizcide sahte para kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Fatih
'te Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda para bozdurmak için gelen kişiler ile işyeri sahibi K.E. arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Adnan Aksoy (30) ile Kadir Aksoy'un (27) hayatını kaybettiği, E.A. ve B.S'nin ise yaralandığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan şüphelileri belirledi. Olayın para bozdurma sırasında sahte para iddiasıyla başladığı belirtilirken 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.