Down sendromlu Yusuf, hayata yeniden merhaba dedi

Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan 14 yaşındaki Down sendromlu Yusuf Talha Taşkın, başarılı geçen 2 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Kalp rahatsızlığı tanısı henüz anne karnında 21 haftalıkken konulan Yusuf, doktorların yaşamaz demesine rağmen annesinin ısrarıyla dünyaya geldi ancak doğumunun ardından kalbinin atmadığı fark edildi. Yusuf'un ailesi yıllar içinde evlatlarının tedavisi için birçok hastane gezdi. Aile, en son Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu. Yusuf'a 2 farklı ameliyat planlandı. İlk ameliyatında kalbindeki delikler, ikincisinde ise kapaktaki yetersizlikler giderilen Yusuf'un ailesi, oğullarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor. Yusuf Talha Taşkın'ın annesi Esma Taşkın, "Şu anda normal okulumuza başladık. Sağlığına kavuştuğu için mutluyum" dedi.