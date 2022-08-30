Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda Esra kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Yağan kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 30.8.2022 15:12

Doya Doya Moda Esra kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Yağan kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda adlı yarışma programına yeni bir yarışmacı dahil oldu. Geçen hafta elenen Banu’nun yerine gelen yeni isim Esra Yağan oldu. Oldukça iddialı olan yeni yarışmacı hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, ‘’Doya Doya Moda Esra kimdir, kaç yaşında?’’ sorularına yanıt arıyor. Peki, Doya Doya Moda Esra kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Yağan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Doya Doya Moda Esra kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Yağan kaç yaşında, nereli?

TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda, hafta içi her gün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Geçen hafta elenen Banu'nun yerine bu hafta programa Esra Yağan dahil oldu. Programın bugünkü bölümünde izleyici karşısına çıkan Esra Yağan hakkında bilgiler merak ediliyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, ''Doya Doya Moda Esra kimdir?'' sorusunu yöneltiyor. Peki, Doya Doya Moda Esra kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Yağan hakkında tüm merak edilenler…

DOYA DOYA MODA ESRA KİMDİR?

Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Esra Yağan hakkında merak edilenler şöyle;

DOYA DOYA MODA ESRA KAÇ YAŞINDA?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Esra Yağan, 26 yaşında.

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Yağan, modayla ilgilenmeyi çok sevdiğini belirterek kendi tarzını göstermek için yarışmaya katıldığını söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doya Doya Moda Esra kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Yağan kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA