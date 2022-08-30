Doya Doya Moda Esra kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Yağan kaç yaşında, nereli?

TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda, hafta içi her gün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Geçen hafta elenen Banu'nun yerine bu hafta programa Esra Yağan dahil oldu. Programın bugünkü bölümünde izleyici karşısına çıkan Esra Yağan hakkında bilgiler merak ediliyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, ''Doya Doya Moda Esra kimdir?'' sorusunu yöneltiyor. Peki, Doya Doya Moda Esra kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Yağan hakkında tüm merak edilenler…