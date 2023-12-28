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Giriş Tarihi: 29.12.2023

Dram içinde dram

Üç çocuklarını da SMA nedeniyle kaybeden Kırcan çiftinin evinde yangın çıktı. Küller arasında evlatlarının fotoğraflarını bulmaya çalışan çifte, itfaiyeciler de yardım etti. Sadece iki fotoğrafı kurtaran çift “Hatıralarımızd a kül oldu” diye ağladı

Dram içinde dram
Edirne'ye bağlı Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Bindalli Sokak üzerindeki iki katlı binada önceki akşam yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürdü ancak binanın büyük bölümü zarar gördü. Göksel ve Gülşah Kırcan çifti, evlerinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuğunu da SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Kırcan çifti, fotoğraflarının bulunduğu flash belleği ise yangından hasar gören odalarda çaresizce aradı.



Çocuklarından Tolga Kırcan'ı 13 yıl önce 3 yaşında, Seymen Kırcan'ı 4 yıl önce 15 yaşında, Gizem Kırcan'ı ise 5,5 aylıkken kaybeden çift, sadece bir çocuğuyla birlikte çektirdikleri ve yarısı yanmış bir fotoğrafı bulabildi, diğerlerinin ise yandığı ortaya çıktı. Bütün eşyalarının yandığını söyleyen Gülşah Kırcan "Biz zaten 3 yavrumuzu da SMA hastalığından kaybettik. O nedenle çocuklarımızın fotoğraflarının bulunduğu flash belleği aradık. Oğlumun sünnet fotoğrafları vardı. Bütün hatıralarımız gitti" diye konuştu. DHA

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Dram içinde dram
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