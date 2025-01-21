Drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza

Bayraklı ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde, dün öğlen saatlerinde otomobili ile drift yapan K.M., bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobiliyle gelen K.M.'nin bir anda drift yaptıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Bu görüntüler çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi tespit ederek durdurdu. Polis ekipleri, K.M.'ye karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesini ihlal ettiğinden 46 bin 392 TL idari para cezası kesti. Ayrıca, şüpheli K.M.'nin 60 günlüğüne ehliyetine el konulurken, trafik güvenliği tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.