DSP Avcılar İlçe Eski Başkanı Sarı’ya motosiklet ile çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in bacanağı olan ve eski Demokratik Sol Parti (DSP) Avcılar İlçe Başkanı avukat Hasan Sarı (62), akşam saatlerinde sokak üzerindeki kaldırımda yürümeye başladı. Sarı'ya aracına ulaşmak için yolun karşısına koşmaya başladığı esnada motosikletli bir sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sarı ve motosiklet sürücüsü metrelerce yerde yuvarlandı. Kazada Avukat Sarıya çarpan sürücü de düştüğü yerden kalktıktan sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI AVUKAT HASAN SARI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sarı'yı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAĞITHANE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAZADAN SONRA KAÇAN SÜRÜCÜYÜ SAMSUN'DA YAKALADI

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, motosikletin siyah renkli, sürücünün ise yeşil kask taktığını ve beyaz tişört giydiğini belirledi. Devam eden çalışmalarda polis, kamera görüntülerini inceleyerek sürücünün kazayı yaşadığı sokaktan devam eden önce Karataş Sokak'a ardından da Darüleceze Caddesi'nden 28 Nisan Caddesi'ne geçtiğini tespit etti. Şahsın kaçış güzergahının belirlenmesinin ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, ayrıca geriye dönük olarak da çalışma başlattı.

Kamera görüntülerini inceleyerek adım adım iz süren polis, şahsın olaydan önce hastaneye gittiğini, acil servisin önüne motosikletini park ettiğini ve tedavi için içeriye giriş yaptığını sürücünün emniyette "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından kaydı olan Hakan A. (26) olduğunu ve 34 DE 1586 plakalı motosikleti kullandığını tespit etti.

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, geçtiğimiz Pazar günü kaçtığı Samsun Çarşamba'dan İstanbul'a dönen Hakan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hakan A. emniyette ifadesi alındıktan sonra sevkedildiği adliyede "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZEYE DE KATILAN MİLLETVEKİLİ DEMİR TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Öte yandan hastanede hayatını kaybeden avukat Hasan Sarı'nın cenazesi, götürüldüğü memleketi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçtiğimiz hafta Salı günü kılınan cenaze namazı sonrasında Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Sarı'nın bacanağı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafik kazası sonucunda vefat eden değerli dostum ve bacanağım Avukat Hasan Sarı'yı memleketi Balıkesir Burhaniye'de defnettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah'ım mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.