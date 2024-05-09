Duayen kalp cerrahı Prof. Dr. Cevat Yakut son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de ilk kalp nakli yapan cerrahlardan biri olan 82 yaşındaki Prof. Dr. Cevat Yakut, 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Kalp damar cerrahisinin duayenlerinden kabul edilen Yakut için kurucu başhekimi olduğu Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi. Aile yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

"BAŞARIMIZLA GURUR DUYACAKTIR"

Anma töreninde konuşan Prof. Dr. Cevat Yakut'un oğlu Artuk Yakut, "Gece gündüz fedakarlıkla özveri ile çalıştı. Gelişime ve eğitime her zaman önem verdi. 22 sene sonunda efsane bir başhekim oldu. Emin olun ki babam, sizlerin takipçisi olacak ve bu başarılarınızla gurur duyacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Cevat Yakut'un Türk bayrağına sarılı naaşı Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine sevenleri ve tıp dünyasından birçok insan katıldı. Cenazede taziyeleri Prof. Dr. Cevat Yakut'un eşi Dr. Çidem Yakut ve 2 oğlu Artuk Yakut ve Sartuk Yakut kabul etti.

Cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ergün Altunay, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kaan Kırali. İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Yazar Altan Öymen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda hekim ve doktor ile sevenleri katıldı.

Prof. Dr. Cevat Yakut, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedildi.