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Giriş Tarihi: 6.2.2022 11:12 Son Güncelleme: 6.2.2022 11:24

Düğün değil meydan muharebesi! Tekme, yumruk ve sandalyeler havada uçuştu

DHA
Düğün değil meydan muharebesi! Tekme, yumruk ve sandalyeler havada uçuştu

Sakarya'da nişanda çıkan kavga düğünde de devam etti. Onlarca kişinin birbirine girdiği kavgada, taraflar tekme- yumruk kavga ederken, birbirlerinin üzerine sandalyeleri fırlattı. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi geldi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada onlarca kişi birbirine girdi. Savaş alanına dönen salonda sandalyeler havada uçuşurken, çok sayıda kişi aldığı darbelerle yaralandı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, kavga polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Tarafların nişanda da kavga ettikleri ortaya çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Akşam saatlerinde, Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkı'ndaki bir düğün salonunda kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada düğün salonu savaş alanına döndü. Taraflar tekme- yumruk kavga ederken, birbirlerinin üzerine sandalyeleri fırlattı. Sandalyeler havada uçuşurken, salonda polislerin geldiği yönünde anonslar yapıldı.

Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü | Video

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Bir türlü sakinleşmeyen taraflar tekme- yumruk kavga etmeye devam etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışanların da üzerlerine sandalyeler fırlatıldı. İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan çok sayıda kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga anları ise cep telefonları ile görüntülendi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

NİŞANDA DA KAVGA ETMİŞLER

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken, yaralanan 30'a yakın kişi hastanelerde tedaviye alındı. Tarafların, Adapazarı'nda 2 ay önce bir düğün salonunda yapılan nişanda da kavga ettikleri ortaya çıktı. Nişanda kavga edenlerin birbirlerine sosyal medyada laf attıkları, düğünde karşılaşmaları üzerine kavga ettikleri ortaya çıktı.

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Düğün değil meydan muharebesi! Tekme, yumruk ve sandalyeler havada uçuştu
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