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Giriş Tarihi: 3.7.2023 04:52

Düğün dönüşü feci kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

Edirne’de düğün dönüşünde köylerine gitmekte olan ailenin içinde bulunduğu araç, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan ve içinde Bulgar ailenin olduğu başka bir otomobil ile çarpıştı, 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı

İHA
Düğün dönüşü feci kaza: 2’si çocuk 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Edirne'den düğün dönüşünde Lalapaşa ilçesine bağlı Taşlımüsellim Köyü'ne giden aile Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen otomobil ile çapıştı.

Lalapaşa istikametine seyir halinde olan Cenker B. idaresindeki otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra yol kenarında bulunan benzinliğe dönüş yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı Ersin Ş. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunanlardan 6 kişi yaralanırken, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu ise bir süre geçişler tek şeritten sağlandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekici ile otomobiller yoldan kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Düğün dönüşü feci kaza: 2'si çocuk 6 yaralı
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