Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Sultangazi'de bir düğün salonunda çalışan kadınların ihbarı üzerine giyinme odasında gizli kamera bulundu. Salon mühürlenirken sahibi gözaltına alındı. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir düğün salonununda çalışan kadınlar, salon sahibi H.D.'nin son dönemde giyinme odalarına sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada, havalandırma bölümünde kamera buldu. Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi. H.D. hakkında 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz'den soruşturma başlatıldı. DHA