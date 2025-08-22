Düğünde maganda dehşeti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düğün öncesi gelin alma sırasında bazı kişiler tabancalarla rastgele ateş açtı. Bu sırada mermilerden biri Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.'ye isabet etti. Vurulan 3 kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Düğün için Erzurum'dan gelen damadın akrabası Fuat Han, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden yaralılardan Zişan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Betül T.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. İPTAL EDİLDİDüğün iptal edilirken, jandarma inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B.'nin (47) ateş açtığı belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.