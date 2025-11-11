Haberler Yaşam Haberleri Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 11.11.2025 14:23

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi reyting sonuçları

10 Kasım 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecanlandıran reyting yarışı yaşandı. Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşurken, günün en çok izlenen yapımı merak konusu oldu. Reyting sıralamaları Total ve AB kategorilerinde araştırılıyor. Peki 10 Kasım reyting sonuçlarında zirvede hangi yapım yer aldı? İşte detaylar...

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi reyting sonuçları

Pazartesi akşamı ekranlarda oldukça güçlü yapımlar yer aldı. Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları ve TV8'in MasterChef Türkiye programı reytinglerde kıyasıya rekabet etti. Peki, 10 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte araştırılan veriler.

10 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

10 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Uzak Şehir — Kanal D

Uzak Şehir (Özet) — Kanal D

Cennetin Çocukları — TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI

Uzak Şehir — Kanal D

Uzak Şehir (Özet) — Kanal D

Cennetin Çocukları — TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi reyting sonuçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz