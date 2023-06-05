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Giriş Tarihi: 5.6.2023 19:13 Son Güncelleme: 5.6.2023 19:55

Dünya Bisiklet Günü'nde karbon salınımına karşı pedal çevrildi

Dünya Bisiklet Günü'nde Bahçelievler Belediyesi tarafından çekilişle belirlenen 50 çocuğa bisiklet hediye edildi. Çekilişi kazanan çocuklara bisikletlerini veren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: "Amacımız sera gazının azaltılması. Onun da çaresi mümkün olduğunca fazla bisiklet kullanmak. Bu bilinci kazandırmak amacıyla gençlerimize bisiklete binmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Dünya Bisiklet Günü’nde karbon salınımına karşı pedal çevrildi

Bahçelievler Belediyesi 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü büyük bir etkinlikle kutladı, çekilişle belirlenen 50 çocuğa bisiklet hediye etti. Genç Park'ta düzenlenen etkinlikte, çekilişi kazanan çocuklara bisikletlerini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır verdi. Etkinlikte bir konuşma yapan Bahadır, ikim krizine dikkat çekti, karbon salınımının azaltılması için bisiklet kullanımın arttırılması gerektiğini vurguladı.

"ÇOCUKLARIMIZA VE TORUNLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ BİR SPOR DALIDIR"

Kendisinin de bisiklete gönül verdiğini ifade eden Bahadır, bisiklet kullanımının artırılması gerektiğini söyledi. Herkesin dünyaya ortak olduğuna ve dünyayı gelecek nesillere emanet etmeleri gerektiğine dikkat çeken Bahadır sözlerine şöyle devam etti:"Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız bir spor dalı. Otomobil, hava kirliliği, karbon salınımı ne kadar az olursa iklim değişmeyecek, yeşil artacak, ağaç artacak. Atmosferin delinmesi düzelecek. Bisikleti o yüzden çok önemsiyorum. Fiziki olarak bize güç verir, dinginlik katabilir. Gezi amaçlı kullanabiliriz. Ama en önemlisi de çevre dostu olması."

"AMACIMIZ SERA GAZININ AZALTILMASIDIR"

Gelişmiş ülkelerde bisiklet kullanımının daha yaygın olduğunu belirten Bahadır, Türkiye de ise coğrafi yapı nedeniyle daha az bisiklet kullanıldığını ancak son dönemde Konya gibi coğrafi olarak düz olan bölgelerde bisiklet kullanımının arttığını söyledi.

Bahadır, Bahçelievler'de iki bölgede bisiklet yolu yaptıklarını ve bunu artırıp Bağcılar Belediyesi ile entegre etmeyi planladıklarını ifade etti. Başkan Bahadır şöyle sürdürdü: "Dünyada iklim anlaşmasına ilk imza veren ülkelerden biriyiz. Amacımız sera gazının azaltılması. Onun da çaresi mümkün olduğunca fazla bisiklet kullanmak. Bu bilinci kazandırmak amacıyla gençlerimize bisiklete binmelerini tavsiye ediyoruz. Biz istiyoruz ki sadece çocuklarımız, gençlerimiz değil büyüklerimiz de daha fazla bisiklet sürsün. Çocukların ve gençlerin yetişmesinde dört parametre var; eğitim, sanatla uğraşmak, iyilik fikriyle yoğrulma ve sporla uğraşmak. Bunun en basiti, en çabuk ulaşılabilir olanı bisiklettir. Belediye olarak gençlerimizin her konuda yardımcısıyız. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nüz kutlu olsun."

Bahadır, daha sonra bisiklet kazanan çocuklarla bisiklet yolunda pedal çevirdi. Etkinlik kapsamında parkta bisiklet şov, basketbol şov ve jonglör gösterileri de gerçekleştirildi.

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Dünya Bisiklet Günü'nde karbon salınımına karşı pedal çevrildi
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