Dünya engelliler gününde özel insanlar “Fark Yok Sevgi Var “ projesinde poz verdi

TODEV Vakfı ile Brand İletişim'in beraber yürüttüğü, Sabah Gazetesi ile Atv'nin ana medya sponsoru olduğu Özel bireylerin, sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişiyi çektiği fotoğraflar, "3 Aralık Fark Yok Sevgi Var" projesi kapsamında açılan sergide, sanatseverlerle buluştu.

Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlenen Fotoğraf sergisine Özel gereksinimli bireyler ve aileleri de katıldı. Sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişiyi çektiği fotoğrafların yer aldığı Fark Yok Sevgi Var" projesinde engelli çocuklar ve gençler birlikte fotoğraf çektirdikleri ünlülerle bir araya geldiler.



Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile Brand İletişim ortaklığında bir araya gelen özel bireyler, 2 ay boyunca fotoğraf eğitimi aldı ve birçok tanınmış kişinin fotoğrafını çekti. 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde Beyoğlu Sanat Galarisin de açılan sergide, özel bireylerin çektiği fotoğraflar yer aldı. Kovid-19 salgını kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişi ile otizmli bireyler ve aileleri katıldı.



"FARK YOK SEVGİ VAR" projesine Atv Ana Haber Spikeri Cem Öğretir, Futbolcu Merih Demiral , Futbolcu Berkan Kutlu Oyuncu Kadir Doğulu , Tv Sunucu Zahide Yetiş , Bitexen Ceo Yahya Tuğyan , Görsel Sanatcı Ahmet Güneştekin , Ressam İsmail Acar , Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul , Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Celal Korkut , Pastel Film Efe İrvül ,Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emine Erdem , Panoeffect Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Salih Subaşı , Sanatcı Haluk Levent , Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız , Global Agency Kurucu Ceo'su İzzet Pinto , Watsons Türkiye Genel Müdür Mete Yurddaş , Galata Üniv Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut , Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık , Cevherun Kurucu Cevat Genç, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu gibi Sanat ve İş dünyasından önde gelen isimleri özel çocukların objektifleri için poz verdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar ali Yıldız, "3 Aralık Dünya engelliler Gününde özel çocuklarla medya, siyaset ve spor dünyasının ünlüleri ile çekilen ftoğraf sergisinde özel çocuklarımızla bir araya geldik.. Çekilen fotoğraflarda masumiyet ve sevgi var. Bu fotoğraflar sevgiyle çekildi ve anıya dönüştü. Medya Sanat ve iş dünyasından bir çok insan sevgiyle fotoğraflar çektirdi. Engelleri aşarak sevgiyle bir arada yaşayacağız" dedi.



TODEV Başkanı Arzu Gökçe ise , "Biz hepimiz engelli adayıyız. Korkmamalıyız. Özel çocuklarımızla hep birlikte yaşadığımızın farkına varmalıyız. Bu seçilmişliktir Korkmuyoruz. Engelli çocuklara ve ailelerineçok önemli görevler düşüyor." dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde Beyoğlu Sanat Galari'de açılan sergide, özel bireylerin çektiği fotoğraflar yer aldı. Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde de bir hafta sergilenecek. Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz, projenin amacını; Özel çocukların gizli yeteneklerinin eğitimle her geçen gün ortaya çıktığını, içinde gizledikleri başarıları ortaya çıkartan özel çocuklara bu proje ile fayda sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmak olarak açıkladı.