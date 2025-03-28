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Giriş Tarihi: 28.3.2025 18:17 Son Güncelleme: 28.3.2025 18:54

"Dünya Kudüs Günü" eyleminde İsrail protesto edildi

Filistine yönelik soykırım uygulayan ve Gazzede taş üstünde taş bırakmayıp binlerce insanı katleden İsrail’e yönelik protestolar bitmiyor. İstanbul'da Cuma namazının ardından "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla İsrail protesto edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Dünya Kudüs Günü eyleminde İsrail protesto edildi

Dünya Kudüs Günü Platformu üyeleri, cuma namazının ardından Fatih Camisi'nde bir araya geldi. Fevzi Paşa Caddesi'nden Saraçhane Parkı'na kadar kortej halinde yürüyen grup, burada İsrail karşıtı slogan atıp tekbir getirdi. Platform adına konuşan Serdar Duman, Dünya Kudüs Günü'nü ihya etmek için toplandıklarını söyledi.

Ramazan ayının son cuma gününün "Dünya Kudüs Günü" olarak kabul edildiğini söyleyen Duman, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Duman, Gazze halkının bütün zorluklara, açlığa, susuzluğa, soğuğa, yıkıma, hastalıklara rağmen hala dimdik ayakta olduğunu belirterek "Televizyonlardan izliyoruz, esir takaslarını izliyoruz ve oralarda onların ne kadar diri olduklarını görüyoruz. Aynı zamanda bütün dünyaya merhamet ve adalet dersi veriyorlar. Bütün insanlık vicdanı şu anda bunu görüyor. Filistin'in ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

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"Dünya Kudüs Günü" eyleminde İsrail protesto edildi
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