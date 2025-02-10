Dünya turuna çıkan Çinli çift elektrikli araçlarıyla 83 ülke gezdi

Benzinli ve dizel araçlarının sebep olduğu hava kirliliğine dikkat çekmek için elektrikli araçlarıyla Çin'den yola çıkan Fan Huyu (50) ve Gloria Chee (42) çifti, 60 bin kilometrelik yolculukta 83 ülke gezdi. İran'dan sonra Türkiye'ye giriş yapan çift, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine geldi. Otelde konaklayıp bir süre dinlenen Çinli çift, ilçenin doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile ilgili vatandaşlarla sohbet edip bilgi aldı. Türkiye'den sonraki rotalarının Irak olduğunu söyleyen Gloria Cehee, "Amacımız, çevre bilincini teşvik etmek ve insanların sağlığına zarar veren benzin ve dizelden kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu hava kirliliğini azaltmak. Şu ana kadar elektrikli otomobilimizle 60 bin kilometre yol katettik. Buranın doğal güzellikleri ve tarihi hakkında da bilgi aldık" dedi. DHA