Dünyadaki Süryaniler Paskalya Bayramı için Midyat’a akın etti

1970'li yıllarda Avrupa ülkelerine göç eden ve uzun yıllardır Almanya, İsveç, İsviçre, Fransa, Hollanda ve Belçika ülkelerinde yaşayan yaklaşık 3 bin Süryani de, Paskalya bayramını anavatanlarında kutlamak için Midyat'a akın ettiler. Farklı inançların ve dillerin bir arada barış içinde yaşadığı tarihi Midyat'ta, Süryanilerin en büyük bayramı olarak kabul edilen Paskalya Bayramı düzenlenen ayinlerle kutlandı.

Kökenleri Mezopotamya bölgesi, anadilleri dünyanın en eski dillerinden olan Süryaniler, Hz. İsa'nın mezardan dirilişini simgeleyen Süryanice Kyomto (Paskalya) bayramını, Midyat'ta düzenlenen dini törenlerle kutlamaya başladılar. Süryaniler bu bayramı kutlamadan önce 50 gün boyunca içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden sakınmak yoluyla oruç tuttular. Süryanilerin paskalya kutlamaları, tarihi Mor Şarbel Kilisesi'nde Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinle başladı.

Sabahın erken saatlerinde ailece kiliseye gelen Süryaniler, çocukları ile birlikte kilise dua etti. Ayine Midyat'ın yanı sıra Avrupa'dan gelen çok sayıda Süryani katıldı.

Ayin süresince erkek ve kız ilahi koroları ilahiler okuyarak ayine renk kattı. Ayinin ardından çocuklar, kilisenin içinde kadınların zılgıtları eşliğinde ellerindeki mumlarla tur attılar. Ayinin ardından kilise bahçesinde toplanan Süryaniler, birbirlerinin bayramını kutladı. Kilisenin çıkışında cemaate 'Yeni Yaşamın ve Dirilişin Simgesi' olan boyalı yumurtalar dağıtıldı. İkram edilen yumurtaları alan Süryaniler, binlerce yıldır geleneksel olarak yaptıkları gibi yine yumurtalarını tokuşturup bayramlarını renklendirdiler.

Yaklaşık 3 saat devam eden ayinin ardından kilisenin misafir konuk odasına geçen Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün ve Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, burada bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti. Yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda Süryani'nin de katılığı Paskalya Bayram üç gün devam edecek.

Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, "Biliyorsunuz takriben 3,5 saat filan ayinimiz sürdü Sayın Metropolitimiz ile beraber. Ve Avrupa'dan çok kişi gelmiş, çok gruplar geldi. Niye Geldi? Bu bayramı burada kutlamak için. Çünkü kültür, bu örf adetleri Avrupa'da yaşamıyorlar. Var, çok var, ama ana tema burası olduğu için ana temelde bunların bazıları 40-50 yıldan beri böyle bir şeyleri görmediler ve değişik bir şeyler olmasını istiyorlar ve onun için gençleri tavsiye edip gençleri getiriyorlar. Burada dünyada bulunan bütün Süryanilerin bayramını kutluyorum ve bütün dünyaya barış huzur getirmesini diliyorum. Biliyorsunuz 20-25 gün önce yine bizim Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı vardı, ondan sonra Ezidi kardeşlerimizin bayramı vardı. Bugün de bizim yani 20-25 gün içerisinde üç bayram kutladık. Bu bizim Turabdin bölgesi. Bu bölgemizde öyle bir şey yok dünyada. Gerçekten bütün bu bayramı, hep üç bayramında dünyaya vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Midyat Kiliseleri Papaz Yardımcısı Ayhan Gürkan, "Coşkulu bir bayram oldu gördüğünüz gibi yurt dışından, birçok ülkeden Süryani halkımız kendi ana vatanlarında, kendi topraklarında bayramlarını kutlamak için bugün aramızdalardı. O ayrıyeten bir coşkuya coşku etkiledi. Çok mutluyuz. Umarız hep böyle bayramlarımız devam edecek" dedi.

İsviçre'den Midyat'a bayram kutlaması için 51 yıl sonra ilk kez gelen Besim Hırmız, "Ve ben şu anda İsviçre'den geliyorum 51 yıl aradan sonra bayramı ilk defa tekrar benim kendi anavatanım da kutluyorum ve bu bana büyük bir coşku büyük bir duygu yani anlatılmayacak duygular yaşıyorum şu anda tabii ki. Bütün cemaati böyle görmek, bütün halkını bu şekilde neşeli şeyini görmek benim için çok kutsal bir şeydi ve bu heyecanla bu sevgiyle de buraya gelmeyi tercih ettim bu sene. Ve çok çok mutluyum yani geldiğim için çok mutluyum" dedi.

İsviçre'den Midyat'a bayram kutlaması için gelen Melke Rahavi Zerike, "İsveç'ten geliyorum bütün Süryani cemaatinin bayramları mübarek olsun. Kültür için çok önemlidir bu çok bir gurup gelmiş Avrupa'dan işte bunu kutluyoruz. 50 yıldan sonra çok büyük bir duygu. Ne diyeceğim; yani bundan güzel duygu yok" diye konuştu.

Bayram ayini kutlamasına katılan Yeşuh Ergün, "Bugün bizim bayramımız, bayramımızı kutluyoruz. Burada çok mutluyuz. Tüm Süryanilerin bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Süryani Gebro Tokgöz, "Paskalya bayramı yapıldı bugün. Çok mutluyuz dışarıda misafirlerimiz geldi. Sizler de geldiniz. Herkes ayinimize katıldı. Çok memnun olduk çok hoş bir şey" diye söyledi.

Süryani Semir Sümer, "Süryani camiasında, tüm Hristiyan camiasında bizim için en önemli büyük bayramlarımızdan bir tanesidir. Bu bayramda yurtdışından gelen Süryani camiamızın Hristiyan camiamızın katkısı büyük oldu, ilgi çok büyük oldu. Şimdi sabah en erken saatlerde evvela kalkıp ayine katılmak üzere kiliseye geliyoruz burada kilisede ayin bitişinden sonra halkımızla, cemaatimizle iç içe gelerek birlikte bayramlaşmaya giriyoruz. Bayramlaşma sürecinden sonra evlere geçiyoruz. Evde de hem misafir hem de aile içi bayramlaşma törenimiz devam etmekte oluyor" dedi.