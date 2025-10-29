Dünyanın en büyük Kuran-ı Kerim’i İstanbul’da yazıldı: 4 metrelik Mushaf

Iraklı hattat Ali Zaman, 6 yıl süren titiz bir çalışmayla dünyanın en büyük el yazması Kuran-ı Kerim'ini hazırladı. Süleymaniye'nin Raniye ilçesinde 1971'de doğan ve 2013'te kuyumculuğu bırakarak tamamen bu sanata yönelen Zaman, sanatını geliştirmek için ailesiyle İstanbul'un Fatih ilçesine taşındı. Her biri 4 metre uzunluğunda ve 1.5 metre genişliğinde olan dev sayfaları, geleneksel kamış ve tomar kalemlerle sülüs hattına uygun biçimde yazan sanatçı, modern araçlardan tamamen uzak durdu.

Fatih'teki Mihrimah Sultan Camii'nin avlusundaki küçük odasında sabah namazından geceye kadar çalışan Zaman, yalnızca yemek ve ibadet için ara verdi. Hiçbir kurumdan destek almayan hattat, tüm masrafları kendi imkânlarıyla karşıladı. Sağlık sorunlarına rağmen azmini kaybetmeyen ve 6 yılın sonunda dev Mushaf'ı tamamlayan sanatçı, daha önce Türkiye, Malezya, Irak ve Suriye'de düzenlenen yarışmalarda birincilikler kazandı. 2017'de Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması'nda "saygınlık" ödülüne layık görülen sanatçıya, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.